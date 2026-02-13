Участников покушения на генерала Алексеева обвинили в терроризме

СК обвинил в терроризме 4 фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева

Фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предъявили обвинение. Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину вменили совершение теракта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Петренко отметила, что в ходе расследования следствие детально изучило и сопоставило все полученные сведения — данные осмотра места происшествия и показания обвиняемых.

«С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину», — подчеркнула она.

Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение предъявят заочно. Розыск организаторов преступления продолжается.

Один из соучастников покушения — Виктор Васин — в ходе судебного заседания раскаялся в содеянном.

На генерал-лейтенанта Алексеева напали 6 февраля в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Москве. Стрельбу по нему открыл Любомир Корба.