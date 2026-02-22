ФСБ нашла британский след в покушении на Алексеева

Федеральная служба безопасности выяснила, что к покушению на заместителя ГУ Генштаба ВС России Игоря Костюкова генерал-лейтенанта Владимира Алексеева может быть причастна Великобритания. Об этом ИС «Вести» заявил глава ведомства Александр Бортников.

Он рассказал, что расследование попытки убийства продолжается. Правоохранители определили почти всех участников и заказчиков этого преступления.

«Вы знаете о том, что задержан ряд лиц, которые имеют отношение к этому. Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины», — уточнил директор ФСБ.

По его словам, за исполнителями стоят третьи страны. Бортников объяснил, что украинские спецслужбы действуют по наводке западных.

«Мы видим британский след прежде всего здесь», — добавил он.

Покушение на Алексеева произошло в подъезде многоэтажки на Волоколамском шоссе в Москве 6 февраля. В высокопоставленного военного несколько раз выстрелили, но он выжил.