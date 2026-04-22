«Обязательно вернется»: начальник ГРУ рассказал о состоянии генерала Алексеева

Замначальника Главного управления Генштаба Герой России генерал-лейтенант Владимир Алексеев продолжает лечение после покушения, но не собирается уходить со службы. Об этом заявил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву глава ведомства адмирал Игорь Костюков.

«Пока требуется восстановление. Но обязательно вернется», — подчеркнул он.

На вопрос, разработан ли уже план мести, Костюков промолчал и улыбнулся.

На Алексеева напали утром 6 февраля в подъезде жилого дома, когда генерал направлялся на службу. В замначальника военной разведки попало несколько пуль, но он остался жив. Спустя двое суток предполагаемого исполнителя задержали в ОАЭ и передали России.

Еще двоих пособников поймали сотрудники ФСБ. Их сообщница успела скрыться, предположительно, на Украине. Всем им предъявили обвинение в теракте.