Двух жителей Хабаровского края задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Двое россиян 1996 и 2005 годов рождения собирали по заданию украинской спецслужбы сведения о промышленных объектах и участниках СВО.

Первый злоумышленник связался с представителем ГУР Минобороны Украины и в марте получил от куратора через службу доставки пульт дистанционного управления беспилотником. На своем компьютере он обучился управлению дроном, чтобы впоследствии совершать разведывательно-диверсионные действия на объектах критической инфраструктуры.

Также он получил задание собрать данные о военнослужащих и привлек к его выполнению родственника, имеющего доступ к сведениям об участниках СВО.

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене и шпионаже. Обоих задержанных заключили под арест, им грозит заключение вплоть до пожизненного.

Ранее ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши под Калининградом.