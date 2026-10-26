ФСБ показала дроны, которыми задержанные хотели атаковать объект ПВО в Москве

Появились кадры с FPV-дронами, которыми двое задержанных уроженцев Закавказья планировали атаковать объект электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Видео обнародовал ЦОС ФСБ.

«Установлено, что один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и по его заданию за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию для подготовки и совершения диверсионно-террористического акта», — заявили в ведомстве.

Для выполнения задания он привлек знакомого. Потом на территориях Смоленской и Калужской областей злоумышленники изъяли из тайников FPV-дроны и фрагменты СВУ. Задержанные настроили беспилотники и доставили до точки запуска в Подмосковье. В дальнейшим управлять БПЛА должны были удаленно кураторы с территории Украины.

Однако на этапе подготовки к теракту на объекте электроэнергетики и на одном из главных элементов системы противоракетной обороны столицы злоумышленников задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.