ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ немецкого наемника

Оперативники ФСБ задержали наемника из Германии, дезертировавшего из подразделения ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По данным ФСБ, в 2004–2010 годах мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента, а в 2006–2008 годах воевал в Сомали. В 2008–2010 годах он участвовал в конфликте в Сирии в качестве наемника.

В 2016–2018 годах немец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны Украины, где также находились граждане Великобритании.

В ноябре 2025-го наемник с целью заработка вернулся на территорию Украины и заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года. Однако обещанного денежного вознаграждения он не получил и дезертировал, отметили в ФСБ.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

Ранее ФСБ задержала подданного Швеции, незаконно пересекшего российскую границу.