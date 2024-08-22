ФСБ опубликовала видео с допросом задержанных в Крыму украинских агентов

Трое завербованных украинскими спецслужбами агента на камеру признались, что планировали подорвать насосную станцию в Крыму. Видеозапись с допросом опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители задержали в Крыму двух россиян и одного гражданина Молдавии, их подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, они собирались по указанию кураторов взорвать несколько объектов, в том числе насосную станцию, снабжающую водой Керчь. Также задержанных обвиняют в передаче информации о местах дислокации военной техники, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма и в сборе данных о высокопоставленных военных на полуострове.

Один из подозреваемых рассказал, что обучался подрывному делу, изготовлению бомб и стрельбе. По его словам, он приезжал в Киев, где подписал документы о сотрудничестве с украинской стороной, а в 2023 года получил задание собрать взрывчатку.

«Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы», — уточнил мужчина.

Ранее теракт предотвратили в Белгородской области. На 41-м километре железнодорожного перегона «Палатовка-Бирюч» обнаружили три взрывных устройства.