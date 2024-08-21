В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге

Mash: на ЖД в Белгородской области нашли три самодельных взрывных устройства

Фото: Unsplash

На железной дороге в Белгородской области обнаружили три самодельных взрывных устройства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Устройства нашли на 41-м километре перегона «Палатовка-Бирюч», по которому возят грузы в Луганскую и Донецкую народные республики.

По информации издания, свертки с взрывчаткой лежали у железнодорожного полотна, присыпанные щебнем и обмотанные лентой серого цвета. Еще один пакет во время разминирования взорвался примерно в 100 метрах от первой части находки.

На месте продолжают работать саперы и представители силовых структур. Источник издания отметил, что вес обезвреженных устройств составляет примерно пять килограммов.

Ранее ВС России предотвратили попытку ВСУ совершить теракт на территории Брянской области. Силы ПВО в течение часа уничтожили семь украинских дронов. На месте падения обломков работают специалисты.

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