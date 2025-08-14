Сегодня 09:03 ФСБ опубликовала карту возможного поражения России украинскими «Сапсанами» Фото: РИА «Новости»
ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения российских территорий украинскими дальнобойными ракетами «Сапсан», производство которых удалось ликвидировать. Под ударом могли оказаться несколько регионов страны.
«Сапсаны» могли поразить Белгород, Москву, Воронеж, Тулу, Рязань, Тамбов, Смоленск и другие территории. Удары ВСУ планировала нанести
