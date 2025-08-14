ФСБ опубликовала карту возможного поражения России украинскими «Сапсанами»

ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения российских территорий украинскими дальнобойными ракетами «Сапсан», производство которых удалось ликвидировать. Под ударом могли оказаться несколько регионов страны.

«Сапсаны» могли поразить Белгород, Москву, Воронеж, Тулу, Рязань, Тамбов, Смоленск и другие территории. Удары ВСУ планировала нанести с разрешения НАТО.

Ранее стало известно, что производство дальнобойных ракет на Украине финансировала Германия. России удалось сорвать украинскую ракетную программу благодаря совместной операции Минобороны и ФСБ, в ходе которой были уничтожены четыре предприятия.