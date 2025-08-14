Украина планировала нанести удары ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО. Об этом говорится в материалах ФСБ, сообщило РИА «Новости» .

Данные, полученные службой, позволили уничтожить производство дальнобойных ракет Украины, которое создавалось при помощи одной из стран Западной Европы.

Как выяснили силовики, создание Киевом баллистических ракет «Сапсан» финансировала Германия. ВСУ собирались с согласования НАТО ударить ими вглубь российских территорий.

Во время операции ФСБ и Минобороны на Украине поразили четыре завода по производству «Сапсанов». В итоге России удалось сорвать украинскую ракетную программу.