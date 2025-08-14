Украина собиралась бить ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО
Украина планировала нанести удары ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО. Об этом говорится в материалах ФСБ, сообщило РИА «Новости».
Данные, полученные службой, позволили уничтожить производство дальнобойных ракет Украины, которое создавалось при помощи одной из стран Западной Европы.
Как выяснили силовики, создание Киевом баллистических ракет «Сапсан» финансировала Германия. ВСУ собирались с согласования НАТО ударить ими вглубь российских территорий.
Во время операции ФСБ и Минобороны на Украине поразили четыре завода по производству «Сапсанов». В итоге России удалось сорвать украинскую ракетную программу.
