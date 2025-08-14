Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет «Сапсан». Об этом со ссылкой на материалы ФСБ сообщило РИА «Новости» .

«Владимир Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных Сил Германии», — пояснили в ведомстве.

Мерц на пресс-конференции с Зеленским ранее заявлял, что ФРГ поддерживает украинскую сторону в создании дальнобойного оружия. Кроме того, Украина намеревалась совершать удары вглубь России с разрешения НАТО.

ФСБ предотвратили планы по производству Украиной «Сапсанов», которыми должны были наносить удары вглубь России. По предприятиям украинского ВПК, производившим эти комплексы, нанесли огневое поражение. Речь идет об объектах в Днепропетровской и Сумской областях, в том числе о «Павлоградском химическом заводе».