Россия сорвала ракетную программу Украины с дальнобойными «Сапсанами»
Четыре предприятия по производству ракет «Сапсан» поразили на Украине
Минобороны и ФСБ провели совместную операцию, поразив четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
Речь идет о Шосткинском научно-исследовательском институте химических продуктов, Шосткинском заводе «Звезда», Павлоградском механическом заводе и Павлоградском химическом заводе.
Огневое поражение подтверждается информацией из открытых источников, техническими средствами и спутниковыми снимками.
По данным ведомства, киевский режим планировал наносить удары ракетами «Сапсан» вглубь территории России с разрешения НАТО. Кроме того, военные подтвердили участие ФРГ в финансировании программы по производству баллистических дальнобойных ракет на Украине.
В ФСБ констатировали, что военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной операции по срыву выпуска баллистических ракетных комплексов «Сапсан».