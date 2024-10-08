Военнослужащие установили флаг России на здании в поселке Желанное Второе в ДНР, освобожденном в начале октября. Об этом сообщили «Известия» .

Один из бойцов взобрался на крышу и развернул российский триколор. В это время на земле его прикрывал вооруженный сослуживец, а с воздуха снимал дрон.

Минобороны 5 октября объявило об освобождении поселка Желанное Второе. Бои вела группировка войск «Юг». Незадолго до этого под контроль России перешли Макеевка, Угледар, Вишневое, Гродовка, Нелеповка, Верхнекаменское и Крутой Яр.

Потеря Угледара стала серьезным ударом для Вооруженных сил Украины, заявил полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле. Группировка войск «Восток» продолжила наступление, продвинулась к северо-западу от этого города и в направлении Веселого, приблизившись к Богоявленке.