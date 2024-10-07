Подразделения группировки российских войск «Восток» продвинулись на северо-запад Угледара, а также в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявил, что потеря Угледара стала серьезным ударом для украинской армии. Освобождение города открыло для ВС РФ возможность для серьезного продвижения в глубину тыла, а также взятия под контроль других территорий ДНР. По мнению отставного полковника, российская армия освободит всю территорию ДНР предстоящей зимой.
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Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в ДНР
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