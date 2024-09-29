Российские военные освободили населенный пункт Макеевка на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Макеевка перешла под контроль ВС России благодаря действиям группировки войск «Запад».

Российские бойцы также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Купянска Харьковской области, Макеевки в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР, а также отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ.

На этом участке проведения спецоперации ВСУ лишились до 450 военнослужащих, девяти автомобилей, 155-миллиметровой САУ Krab польского производства, американской гаубицы М198 и британской FH-70, орудия Д-20, САУ «Гвоздика», двух гаубиц Д-30 и одной британской L-119. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами.

Несколько дней назад стало известно, что ВСУ перебросили подготовленных иностранцами солдат под Сватово, чтобы усилить подразделения в районе Невского и Макеевки.