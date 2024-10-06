Назван срок освобождения всей территории ДНР

Потеря Угледара после двухлетней обороны стала серьезным ударом для украинских военных. Освобождение города открыло для российской армии возможность серьезного продвижения в глубину тыла и взятие под контроль всей территории Донецкой Народной Республики предстоящей зимой. Такой прогноз в своей колонке для журнала Focus сделал полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле.

Он пояснил, что потерянный для Украины город Угледар находился на пересечении восточного и южного фронтов и использовался ВСУ в качестве плацдарма для обстрела путей снабжения российских войск.

«Взятие Уледара открыло российским войскам путь для глубоких наступлений в украинский тыл», — написал Тилле.

Автор отметил, что под серьезным давлением оказались последние опорные пункты обороны ВСУ: Покровск (Красноармейск), к которому российские войска приблизились на максимально возможное расстояние, заняв выступ глубиной в 35 и шириной в 25 километров, а также продолжили вести бои в направлении Часова Яра.

«Уже предстоящей зимой вся территория Донецкой области может выйти из-под контроля Украины», — добавил отставной полковник.

Он добавил, что в ближайшее время командованию ВСУ необходимо принять меры для перехода к полной обороне, чтобы остановить продвижение российских войск.

Минобороны России отчиталось, что за минувшую неделю под контроль задействованных в спецоперации группировок войск перешли города Угледар и Макеевка, поселки городского типа Вишневое и Желанное Второе, села Верхнекаменское и Крутой Яр, а также поселок Нелеповка.