Под непосредственным давлением западных покровителей киевский режим срывает любые международные конструктивные инициативы по урегулированию конфликта. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Хочу подчеркнуть особо, что именно Украина срывает любые международные инициативы по мирному урегулированию кризиса под непосредственным давлением западных покровителей. Вместо этого происходит тиражирование искусственных, неработающих так называемых формул мира», — привело его слова РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин заявлял, что предложенная Владимиром Зеленский «формула мира» является продолжением его указа о запрете переговоров с российской стороной. Глава государства подчеркивал, что фактически речь идет о запрете дипломатического урегулирования конфликта.