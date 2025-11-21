«Будет сложно». В МИД Нидерландов усомнились, что Киев примет мирный план США

Киеву будет сложно согласиться со многими пунктами предлагаемого Вашингтоном проекта по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщило РИА «Новости» .

«Есть много пунктов, которые, я думаю, Украине будет невероятно сложно принять. Но, опять же, я не знаю, на какой стадии находится этот план», — сказал дипломат.

Ван Вил отметил, что на Западе постоянно обсуждают, как можно скорее закончить конфликт. Им было бы проще, если бы Россия согласилась на немедленное прекращение огня. Затем они бы уже действовали исходя из этого.

Ранее в США раскрыли, когда президент Украины Владимир Зеленский может подписать мирное соглашение. В Вашингтоне надеются, что он сделает это до 27 ноября.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов американского мирного плана по Украине.