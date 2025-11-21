В США раскрыли, когда Зеленский может подписать план Трампа

FT: в США ожидают, что Зеленский подпишет план по Украине до 27 ноября

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до 27 ноября. Об этом сообщила газета Financial Times .

В Вашингтоне надеются, что глава киевского режима подпишет предложенный план по урегулированию украинского конфликта до Дня благодарения. После этого документ передадут в Москву.

Американские власти рассчитывают, что весь этот процесс завершится к началу декабря.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов из нового мирного плана Трампа. В документе, в частности, говорилось, что Крым, Луганск и Донецк признают де-факто российскими, санкции с России постепенно снимут, на восстановление Украины передадут 100 миллиардов долларов из замороженных активов РФ, а контролировать соблюдение мирного соглашения будет некий «Совет мира» под руководством Трампа.