«Это многое». Трамп высказался об объявленном Россией перемирии в мае

В США оценили предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие в мае в честь 80-летия Победы как прогресс. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам в ходе брифинга .

«Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что достичь мирного урегулирования нацелены обе стороны.

Путин объявил о трехдневном перемирии на время празднования Дня Победы из гуманитарных соображений еще в конце апреля. В Кремле уточнили, что оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Если Киев нарушит перемирие, противник получит адекватный и эффективный ответ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенного Россией перемирия на 9 мая. Глава киевского режима также намекнул, что во время проведения парада в честь 80-летия Победы в Москве возможны провокации со стороны ВСУ.