Перемирие с позиции силы. Украину и Запад корежит от российских инициатив
Президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии на время празднования Дня Победы из гуманитарных соображений. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
«На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ», — подчеркнули в Кремле.
Москва в очередной раз продемонстрировала жест доброй воли. Жест, который, как и любое доброе дело, разумеется, не остался «безнаказанным».
Наши противники на Западе и в Киев восприняли предложение в штыки и тут же принялись обвинять Россию в нежелании мирным способом урегулировать этот конфликт.
«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — первым отозвался глава МИД Украины Сибига.
Скептической оказалась и реакция Вашингтона. По крайней мере, если верить пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп «хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен».
В итоге «на сцене» появился Владимир Зеленский и фактически отверг российское предложение о перемирии.
«Снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — заявил киевский узурпатор.
Пожалуй, мы наблюдаем главное противоречие в позициях России и Украины вкупе с ее западными союзниками. В то время как Москва «в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», Киев, Лондон, Париж и Брюссель твердят о безусловном перемирии на 30 дней.
При кажущейся схожести двух предложений они принципиально отличаются друг от друга. Для лучшего понимания я бы даже сравнил со старым анекдотом о путешествии в загробный мир — мол, не стоит путать туризм с эмиграцией.
Подробнее причины категорического отказа России от продолжительного перемирия безо всяких условий доступно разъяснил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналисткой американского канала CBS News.
«Владимир Путин тут же поддержал предложение президента США, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня. При условии, что мы не повторим ошибок последних 10 лет, когда подписывались соглашения, а украинская сторона нарушала их при поддержке и поощрении администрации Джо Байдена и европейских стран. Мы поддерживаем перемирие, но нам необходимо позаботиться о том, чтобы оно не было использовано Украиной для усиления ВСУ», — напомнил Лавров.
Пожалуй, к сказанному добавить особо нечего. Разве что, в отличие от Украины, Россия может себе позволить объявить перемирие даже в одностороннем порядке, без всякой надежды на то, что противная сторона тоже будет его соблюдать
А все потому, что мы чувствуем за собой и правду, и силу. И с позиции этой силы вольны действовать по своему усмотрению. Киев этого не может.