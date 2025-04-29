Президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии на время празднования Дня Победы из гуманитарных соображений. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

«На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ», — подчеркнули в Кремле.

Москва в очередной раз продемонстрировала жест доброй воли. Жест, который, как и любое доброе дело, разумеется, не остался «безнаказанным».

Наши противники на Западе и в Киев восприняли предложение в штыки и тут же принялись обвинять Россию в нежелании мирным способом урегулировать этот конфликт.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — первым отозвался глава МИД Украины Сибига.