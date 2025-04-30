«Правильно переживают». Зеленский намекнул на провокации во время парада Победы 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сделал недвусмысленный намек на то, что во время проведения парада в честь 80-летия Победы в Москве ВСУ могут провести ряд провокаций. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

В обращении он заявил, что европейские партнеры Украины якобы синхронизируют свои меры по давлению на Россию и вместе выясняют болевые точки страны для принятия новых санкций.

При этом украинский президент добавил, что на пути к дипломатии первым шагом России должно стать полное и безусловное прекращение огня.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом. И правильно переживают. Но они должны беспокоиться, что конфликт до сих пор продолжается», — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины фактически отверг предложение президента Владимира Путина о трехдневном перемирии в дни празднования Дня Победы. Российский лидер заявил, что это перемирие делается из гуманитарных соображений и чтобы показать готовность к мирным переговорам.