Вооруженные силы России освободили Вишневое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр». Бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Дмитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки.

Военные отразили 10 контратак штурмовых батальонов ВСУ. Потери врага превысили 500 человек. Также украинская армия лишилась танка, бронетранспортера Spartan, боевой бронированной машины «Казак», четырех пикапов, гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

Накануне Вооруженные силы России освободили Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР.