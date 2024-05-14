Центр белгородского села Щетиновка оказался под обстрелом ВСУ | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 11:27 Центр белгородского села Щетиновка оказался под обстрелом ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ устроили массированную атаку на село Щетиновка Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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Украинские военные 14 мая атаковали село Щетиновка в Белгородском районе с применением дронов и артиллерии. В центре населенного пункта повредили жилой дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Массированный обстрел начался утром. По словам губернатора, многие жители выехали за пределы Щетиновки, поэтому никто не пострадал. Произошло возгорание сухой травы и прилет снаряда по дому.

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«В результате прилета в центр села значительные повреждения получили частное жилое домовладение, летняя кухня и хозпостройка», — заявил он.

Гладков сообщил, что степень повреждений определят, как только позволит оперативная обстановка. Ситуацию с возгоранием, по его словам, проконтролируют глава поселения и бойцы самообороны.

В поселке Совхозный на территории Грайворонского городского округа загорелись две машины и гараж. Украинский беспилотник сбросил на них взрывное устройство.