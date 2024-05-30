Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Запорожской области

Украинский беспилотник ударил по электроподстанции в Запорожской области. В результате никто не пострадал, однако часть города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка осталась без света, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

Он уточнил, что без электричества остались 1875 абонентов. Угроза повторных атак сохраняется. При этом специалисты уже работают на месте — ликвидируют последствия теракта и восстанавливают критическую инфраструктуру.

Утром 30 мая ВСУ также попытались атаковать с беспилотников Краснодарский край. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над его территорией пять дронов.

При ночном обстреле села Дорогощь в Белгородской области украинские боевики повредили линию электропередачи. Без света частично остались сразу два населенных пункта: Дорогощь и Смородино. Пострадавших нет.