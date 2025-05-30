Ермак заявил о готовности украинской делегации встретиться с Россией

AFP: Ермак заявил о готовности Украины встретиться с Россией в Стамбуле

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о готовности Киева к следующей встрече с Россией в Стамбуле. Об этом сообщило издание AFP .

«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект», — сказал Ермак.

Утром 2 июня российская делегация будет готова ко второму раунду переговоров с украинскими представителями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главой делегации останется помощник президента Владимир Мединский.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в позиции Украины на данный момент относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что Россия рискует оказаться в невыгодном положении в глазах США из-за негибкой позиции на переговорах. Он напомнил, что позиция американского лидера Дональда Трампа о немедленном прекращении огня заметно повлияла на других участников переговоров.