Невыгодное положение в глазах США. Турция предупредила Россию о рисках перед переговорами

Фидан: Россия может попасть в невыгодное положение, если не проявит гибкость

Россия рискует оказаться в невыгодной ситуации из-за негибкой позиции на переговорах. Такое заявление сделала глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщило TRT Haber .

Фидан заявил, что позиция Дональда Трампа о немедленном прекращении огня заметно повлияла на других участников переговоров. По его словам, Украина и Европа «проявили гибкость» и быстро приняли американскую точку зрения.

«Когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — сказал министр.

Фидан также отметил, что переговоры стали более конструктивными и стороны достигли прогресса. Министр добавил, что Турция поддерживает связь со всеми сторонами и надеется, что ее участие поможет найти общий язык.

Ранее Россия и Украина договорились о втором раунде переговоров. Делегации приедут с готовыми документами. Политолог Андрей Кортунов уверен, что российские представители будут стремиться расширить спектр обсуждаемых вопросов на ранее озвученных условиях. Украинская сторона, в свою очередь, вероятно, предложит сделать приоритетом тему 30-дневного прекращения огня.

Как сообщило издание Ura.ru, Украина пока не определилась с отправкой делегации на встречу с Россией, запланированную на 2 июня в Стамбуле. Первый раунд возобновленных переговоров стран прошел 16 мая. Стороны договорились об обмене пленными и продолжили диалог.