Захарова дала оценку переговорной позиции Украины

Захарова: в позиции Киева относительно продолжения переговоров с РФ нет четкости

В позиции Украины на данный момент относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привел ТАСС .

«В позиции Украины относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости», — сказала она.

Захарова заявляла, что высказывающие желание быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта на Украине представители европейских стран не получат даже шанса сидеть за столом. Она предположила, что для них стоит забронировать место «под столом».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков днем ранее заявлял, что Стамбул вновь может стать вероятным местом для очередного этапа переговорного процесса между Россией и Украиной.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов предупреждал о продолжении спецоперации до момента устранения всех первопричин конфликта.