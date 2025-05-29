Захарова дала оценку переговорной позиции Украины

В позиции Украины на данный момент относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привел ТАСС.
«В позиции Украины относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости», — сказала она.
Захарова заявляла, что высказывающие желание быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта на Украине представители европейских стран не получат даже шанса сидеть за столом. Она предположила, что для них стоит забронировать место «под столом».