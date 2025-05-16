Ермак открестился от наработок со встречи по Украине в 2022 году

Ермак: текущая встреча не имеет ничего общего с переговорами 2022 года

Переговоры между Украиной и Россией сейчас кардинально отличаются от встречи в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, — это исключительно город Стамбул. <…> Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — сказал он.

Весной 2022 года подписание стамбульского соглашения сорвалось. Документ уже был парафирован парламентом Украины, и оставались только подписи двух президентов. Президент России Владимир Путин предложил украинской стороне возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле.

При этом российская делегация рассматривает встречу с украинскими дипломатами в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который прервали в 2022 году.

Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле 16 мая. За столом со стороны России находятся девять представителей, со стороны Украины — 11. Встреча проходит без журналистов. Украинские власти заявили, что готовы к полному прекращению огня.