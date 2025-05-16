Украина заявила о своей готовности к полному прекращению огня

Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам на высоком уровне. Такое заявление сделал глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, сообщил РБК .

«Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», — сказал он.

Умеров выразил благодарность представителям США, Франции, Великобритании и Германии за их вклад в мирное урегулирование. Он также отметил вклад Турции в организацию встречи.

Российские представители прибыли на место первых за три года переговоров с Украиной. Встреча пройдет во дворце султана Долмабахче.

Ранее Россия назвала вероятный исход переговоров в Стамбуле. Посол Родион Мирошник уверен, что стороны могут найти способ урегулировать конфликт на Украине.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной должны были пройти в Стамбуле накануне. Встреча не состоялась, хотя российские представители ждали украинскую сторону с утра.