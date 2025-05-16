Прессу не пустили на переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины проходят без журналистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед началом диалога турецкий глава МИД Хакан Фидан, выступил с приветствием. Его речь показали СМИ.

Фидан отметил, что верит в установления мира при конструктивном подходе как Украины, так и России, решение этого вопроса остается за обеими сторонами.

В переговорах принимают участие 20 человек: девять представителей от России и 11 от Украины. В составе российской делегации четверо официальных переговорщиков и четверо экспертов.

В переговорную группу России вошли: помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Ранее Украина заявила о готовности к полному прекращению огня и прямому диалогу с Россией на высоком уровне. По словам Умерова, мира можно достичь только при условии, если Москва будет готова к конкретным действиям.