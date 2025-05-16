Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле

Переговоры между российской и украинской делегациями начались в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

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Перед началом переговоров вступительное слово сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отметил, что верит в установление мира при конструктивном подходе обеих сторон, но этот вопрос должны решить сами российская и украинская делегации.

За столом со стороны России находятся девять представителей, со стороны Украины — 11. В состав российской делегации вошли четверо переговорщиков (помощник президента Владимир Мединский, начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков, замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин) и четверо экспертов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что срыв украинской стороной нынешних переговоров приведет к тому, что «Стамбул-3» будет уже об условиях капитуляции.