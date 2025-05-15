Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного в 2022 году процесса

Мединский: встречу в Турции рассматривают как продолжение переговоров 2022 года

Российская делегация рассматривает встречу с украинскими дипломатами в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который прервали в 2022 году. Об этом заявил помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, российские дипломаты планируют в ходе переговоров найти пути решения конфликта и настроены на конструктивный лад. Мединский добавил, что делегация имеет все необходимые компетенции.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала прилетевших в Турцию делегатов высочайшими профессионалами. Она подтвердила, что российские дипломаты могут обсуждать важнейшие темы, в том числе вопросы боевых действий и международного права.