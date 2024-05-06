Экс-главу МВД Украины Авакова объявили в розыск в России | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 03:15 Экс-главу МВД Украины Авакова объявили в розыск в России МВД России объявило экс-главу МВД Украины Авакова в розыск по уголовной статье РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*. Карточка с информацией уже появилась в базе ведомства.

Аваков разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не указывается. Больше никаких подробностей также не приводится.

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Аваков известен тем, что с 2014 по 2021 годы возглавлял украинское МВД. В 2022 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал его одним из фигурантов уголовных дел о преступлениях, совершенных в Донбассе.

До этого в базу российского МВД попали еще три украинских чиновника. Это бывший глава МИД Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО Алексей Данилов. Все они разыскиваются по уголовным статьям.

Ранее в розыскную базу российского министерства попал бывший президент Украины Петр Порошенко, причем последний назвал это «признанием и почти боевой наградой». Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский также пополнил ряды разыскиваемых Россией преступников.

*внесен в России в реестр террористов и экстремистов.