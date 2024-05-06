МВД России объявило в розыск трех украинских экс-функционеров | 360°

Криминал

06 мая 2024, 00:35

МВД России объявило в розыск трех украинских экс-функционеров

МВД РФ объявило в розыск Климкина, Гройсмана и Данилова

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск трех украинских бывших чиновников. Карточки разместили на сайте ведомства в разделе «Внимание, розыск!».

В розыск объявили бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.

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В базе МВД значится, что всех фигурантов разыскивают по уголовной статье, по какой конкретно — не указано.

Накануне в розыск объявили бывшего президента Украины Петра Порошенко, командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также президента страны Владимира Зеленского. Все они попали в базу розыска по уголовным статьям.

Владимир Зеленский

Уголовное дело

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