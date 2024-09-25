Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

МО: Су-25 ударили неуправляемыми авиаракетами по позициям ВСУ под Курском

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили скопления живой силы противника и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, ударив по ним неуправляемыми авиаракетами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнило оборонное ведомство.

После выполнения боевой задачи экипажи произвели противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. По данным разведки, все цели были уничтожены. Экипажи штурмовиков вернулись на аэродром вылета.

До этого Арктический батальон бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России уничтожил колонну бронетехники ВСУ в Курской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные за неделю сбили три украинских самолета — один МиГ-29 и два Су-27.