Минобороны: ВКС России за неделю уничтожили три украинских истребителя

Вооруженные силы России за неделю сбили один МиГ-29 и два Су-27 ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27», — рассказали в ведомстве.

Также расчеты противовоздушной обороны в течение недели сбили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 12 управляемых авиационных бомб Hammer, 42 реактивных снаряда HIMARS и более 300 беспилотников противника.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что российские войска начали продвижение на Кураховском направлении. ВСУ несут в этом районе существенные потери, добавил он. О напряженной обстановке на Покровском и Кураховском направлениях украинский Генштаб сообщал в начале сентября.