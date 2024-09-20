ВС России за неделю сбили три истребителя ВСУ

Вооруженные силы России за неделю сбили один МиГ-29 и два Су-27 ВСУ. Об этом сообщили в
пресс-службе Минобороны РФ.
«ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27», — рассказали в ведомстве.
Также расчеты противовоздушной обороны в течение недели сбили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 12 управляемых авиационных бомб Hammer, 42 реактивных снаряда HIMARS и более 300 беспилотников противника.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что
российские войска начали продвижение на Кураховском направлении. ВСУ несут в этом районе существенные потери, добавил он. О напряженной обстановке на Покровском и Кураховском направлениях украинский Генштаб сообщал в начале сентября.
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