Экипаж истребителя Су-34 ВКС России поразил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Экипаж истребителя ударил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по разведанным целям. На аэродром вылета он вернулся после получения от разведки подтверждения об уничтожении целей.

Российское Минобороны до этого сообщило, что за последние две недели бойцы ВС РФ освободили 63,2% территории, занятой украинскими боевиками в курском приграничье. Кроме того, только за сутки ВСУ лишились свыше 230 боевиков.

Ранее российские военные подбили боевую машину пехоты и десант ВСУ в зоне ответственности группы «Аида» спецназа «Ахмат».

До этого украинский военнопленный рассказал, что его сослуживец покончил с собой, когда начался плотный обстрел со стороны российских войск в Курахове.