Украинский военнослужащий решил свести счеты с жизнью в Курахове из-за страха наступления армии России. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный боец ВСУ Игорь Войтко.

«Когда начался плотный обстрел со стороны российской армии, у нас появилось два „двухсотых“ (погибших — прим. ред.)», — сказал он

По словам Войтко, один его сослуживцев покончил с собой. Украинец отметил, что ему было жутко на это смотреть.

Ранее солдат ВСУ рассказал, что попал в плен, случайно оказавшись не в том подвале. Это произошло в приграничных районах Курской области.

Украинский пропагандист Юрий Бутусов заявлял, что украинское командование пожертвовало своими войсками в районе Курахова. Российские военнослужащие взяли этот населенный пункт полностью под свой контроль. Минобороны России отчиталось об освобождении Курахова в начале января.