Украинские военнослужащие попали под огонь группы «Аида» спецназа «Ахмат». Сначала они уничтожили боевую машину пехоты противника, затем — десант. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры операции в Telegram-канале .

Беспилотники сняли атаку на технику ВСУ в зоне ответственности «Аиды». Российские военные успешно подбили БМП. Вслед за техникой в зону поражения дронов попал десант ВСУ.

«Враг явно не ожидал столь теплого приема, но, судя по всему, наши бойцы решили напомнить, что разгуливать в зоне их ответственности явно не стоит, даже на БМП», — подчеркнул Кадыров.

В Курской области военнослужащие «Аиды» устроили воздушную охоту на противника. Кадыров показал, как беспилотники сбросили заряды на украинских военных в окрестностях Черкасского Поречного.