Уничтожение украинской БМП бойцами группы «Аида» сняли на видео
Кадыров показал удар группы «Аида» спецназа «Ахмат» по БМП
Украинские военнослужащие попали под огонь группы «Аида» спецназа «Ахмат». Сначала они уничтожили боевую машину пехоты противника, затем — десант. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры операции в Telegram-канале.
Беспилотники сняли атаку на технику ВСУ в зоне ответственности «Аиды». Российские военные успешно подбили БМП. Вслед за техникой в зону поражения дронов попал десант ВСУ.
«Враг явно не ожидал столь теплого приема, но, судя по всему, наши бойцы решили напомнить, что разгуливать в зоне их ответственности явно не стоит, даже на БМП», — подчеркнул Кадыров.
В Курской области военнослужащие «Аиды» устроили воздушную охоту на противника. Кадыров показал, как беспилотники сбросили заряды на украинских военных в окрестностях Черкасского Поречного.