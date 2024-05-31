Джигурда на СВО попросился в подразделение мужа Блиновской

РИА «Новости»: Джигурда поедет на СВО в отряд с мужем Блиновской и Пашаевым

Актер Никита Джигурда решил отправиться в зону проведения спецоперации. Он подал запрос на службу в том же подразделении, где служит муж известного коуча Алексей Блиновский и адвокат Эльман Пашаев. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — сказал он.

Отношение подают в качестве ходатайства на службу в конкретном подразделении. По информации агентства, Джигурда сможет использовать его в военкомате в качестве рекомендации для заступления на вакантное место.

Артист ездил в ДНР в марте 2024 года. Он привез бойцам беспилотники, обсудил поведение Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Встречу с солдатами Джигурда начал с заявления о том, что он «вошел в ту дверь».

Муж Елены Блиновской Алексей весной заключил контракт на военную службу. В мае стало известно, что фактически он не выполнял в своем подразделении никаких задач. Адвокат Пашаев получил ранение в зоне СВО.