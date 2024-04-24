Силовики проверят законность контракта Блиновского с Минобороны | 360°

Общество 24 апреля 2024, 17:32 Силовики проверят законность контракта Блиновского с Минобороны Shot: заключение контракта Блиновским с Минобороны проверят на законность Соцсети

Читать 360 в

Контракт супруга Елены Блиновской Алексея с Минобороны России проверят на законность. Силовики уже начали процедуру, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его информации, органы также решили проверить обстоятельства службы Блиновского в подразделении.

Реклама

Супруг «королевы марафонов» отправился в зону спецоперации в Донбасс около месяца назад. Бизнесмен закупил на 50 миллионов рублей дроны для нужд российской армии и теперь занимается их распределением. По мнению адвокатов, это могло бы приблизить освобождение жены предпринимателя из СИЗО, так как у пары без родительского присмотра остались четверо детей.

Накануне Блиновский пожаловался на принуждение к разрыву военного контракта. По словам бизнесмена, некие сотрудники Следственного комитета принуждают его покинуть зону спецоперации. Мужчина назвал их деятельность незаконной и обратился лично к главе СК Александру Бастрыкину.

Сегодня Мосгорсуд продлил меру пресечения Елене Блиновской. Она останется под стражей до 26 июля.