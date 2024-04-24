Силовики проверят законность контракта Блиновского с Минобороны | 360°

24 апреля 2024, 17:32
Силовики проверят законность контракта Блиновского с Минобороны
Shot: заключение контракта Блиновским с Минобороны проверят на законность
Контракт супруга Елены Блиновской Алексея с Минобороны России проверят на законность. Силовики уже начали процедуру, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По его информации, органы также решили проверить обстоятельства службы Блиновского в подразделении.
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Супруг «королевы марафонов» отправился в зону спецоперации в Донбасс около месяца назад. Бизнесмен закупил на 50 миллионов рублей дроны для нужд российской армии и теперь занимается их распределением. По мнению адвокатов, это могло бы приблизить освобождение жены предпринимателя из СИЗО, так как у пары без родительского присмотра остались четверо детей.
Накануне Блиновский пожаловался на принуждение к разрыву военного контракта. По словам бизнесмена, некие сотрудники Следственного комитета принуждают его покинуть зону спецоперации. Мужчина назвал их деятельность незаконной и обратился лично к главе СК Александру Бастрыкину.
Сегодня Мосгорсуд продлил меру пресечения Елене Блиновской. Она останется под стражей до 26 июля.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Задержание блогера Елены Блиновской
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