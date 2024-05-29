Мужа Блиновской уличили в уклонении от выполнения обязанностей

РИА «Новости»: Алексей Блиновский в зоне СВО не выполняет никаких функций

Супруг арестованной блогерши Елены Блиновской Алексей находится в зоне СВО, но в подразделении не выполняет никаких задач. Об этом РИА «Новости» рассказал осведомленный источник.

Ранее Блиновский пробовал перевестись в другое подразделение, но, испугавшись отправки на передовую, передумал, сообщил источник.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач», — рассказал собеседник агентства.

Статус Блиновского «завис», но дело о самовольном оставлении части против него не возбудили.

Ранее в СМИ попала информация, что муж блогерши покинул расположение части. Предположительно, Алексей Блиновский переучивается на пулеметчика и готовится к отправке на передовую.