Мужа Блиновской уличили в уклонении от выполнения обязанностей

РИА «Новости»: Алексей Блиновский в зоне СВО не выполняет никаких функций

Фото: РИА «Новости»

Супруг арестованной блогерши Елены Блиновской Алексей находится в зоне СВО, но в подразделении не выполняет никаких задач. Об этом РИА «Новости» рассказал осведомленный источник.

Ранее Блиновский пробовал перевестись в другое подразделение, но, испугавшись отправки на передовую, передумал, сообщил источник.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач», — рассказал собеседник агентства.

Статус Блиновского «завис», но дело о самовольном оставлении части против него не возбудили.

Ранее в СМИ попала информация, что муж блогерши покинул расположение части. Предположительно, Алексей Блиновский переучивается на пулеметчика и готовится к отправке на передовую.

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте