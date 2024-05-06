«К бойцам надо возвращаться». Пашаев попросил ускорить его выписку из больницы | 360°

06 мая 2024, 11:10
«К бойцам надо возвращаться». Пашаев попросил ускорить его выписку из больницы
Раненый экс-адвокат Пашаев заявил, что хочет скорее вернуться в зону СВО
Получивший ранение в зоне СВО экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассчитывает на скорую выписку из больницы. Об этом он сообщил в беседе с 360.ru.
«Жду не дождусь обратно ехать», — признался Пашаев.
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По его словам, лечение он проходит в одной из больниц Москвы. Врачи говорят, что еще требуется время на восстановление.
«Все будет хорошо, попросил, чтобы ускорили все и выписывали меня. К бойцам надо возвращаться», — добавил собеседник 360.ru.
Точные сроки выписки Пашаев пока назвать не смог.
«На днях скажут», — пояснил он.
Несколькими днями ранее супруга Пашаева Алена в комментарии 360.ru заявила, что супруг намерен вернуться на службу после выздоровления. При этом женщина уточнила, что пока он даже не может стоять, впереди еще длительный процесс лечения и реабилитации.
Известно, что Пашаев пострадал при ударе дрона под Угледаром. Он получил ранение в ногу и контузию.
Эльман Пашаев
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