«К бойцам надо возвращаться». Пашаев попросил ускорить его выписку из больницы | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 11:10 «К бойцам надо возвращаться». Пашаев попросил ускорить его выписку из больницы Раненый экс-адвокат Пашаев заявил, что хочет скорее вернуться в зону СВО РИА «Новости»

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Получивший ранение в зоне СВО экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассчитывает на скорую выписку из больницы. Об этом он сообщил в беседе с 360.ru.

«Жду не дождусь обратно ехать», — признался Пашаев.

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По его словам, лечение он проходит в одной из больниц Москвы. Врачи говорят, что еще требуется время на восстановление.

«Все будет хорошо, попросил, чтобы ускорили все и выписывали меня. К бойцам надо возвращаться», — добавил собеседник 360.ru.

Точные сроки выписки Пашаев пока назвать не смог.

«На днях скажут», — пояснил он.

Несколькими днями ранее супруга Пашаева Алена в комментарии 360.ru заявила, что супруг намерен вернуться на службу после выздоровления. При этом женщина уточнила, что пока он даже не может стоять, впереди еще длительный процесс лечения и реабилитации.

Известно, что Пашаев пострадал при ударе дрона под Угледаром. Он получил ранение в ногу и контузию.