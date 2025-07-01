Глава Удмуртии подтвердил гибель трех человек при атаке дронов на Ижевск

Жертвами удара беспилотников по промышленному предприятию Ижевска стали три человека. Ранения различной степени тяжести получили 35 горожан, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов .

Он подчеркнул, что для оказания помощи пострадавшим подключились врачи федеральных центров, которые дали консультации медикам региона.

«К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким — глубочайшие соболезнования», — заявил Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников.

«Президент выразил соболезнования семьям погибших и желает выздоровления пострадавшим», — подчеркнул Бречалов.

Беспилотники атаковали Ижевск во вторник, 1 июля. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что целью удара стало одно из промышленных предприятий города. После атаки администрация столицы республики объявила об отмене всех массовых мероприятий на два дня.