Две мирные жительницы пострадали при обстрелах Горловки
Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрелов ВСУ пострадали две женщины
Две мирные жительницы Горловки пострадали из-за обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка», — написал он.
Под обстрелом также оказался поселок шахты «6/7» в Никитовском районе. В результате ударов ВСУ был разрушен дом.
За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли Горловку девять раз. Повреждения получили четыре здания, автомобиль, газопровод и линия электропередачи.
Ранее ВСУ ударили по съемочной группе НТВ в Горловке. Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев готовили репортаж, когда их атаковал беспилотник. Журналисты получили тяжелые ранения и попали в больницу. Оператор скончался, его коллега лишился руки.