Две мирные жительницы пострадали при обстрелах Горловки

Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрелов ВСУ пострадали две женщины

Фото: РИА «Новости»

Две мирные жительницы Горловки пострадали из-за обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка», — написал он.

Под обстрелом также оказался поселок шахты «6/7» в Никитовском районе. В результате ударов ВСУ был разрушен дом.

За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли Горловку девять раз. Повреждения получили четыре здания, автомобиль, газопровод и линия электропередачи.

Ранее ВСУ ударили по съемочной группе НТВ в Горловке. Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев готовили репортаж, когда их атаковал беспилотник. Журналисты получили тяжелые ранения и попали в больницу. Оператор скончался, его коллега лишился руки.

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