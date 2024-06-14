СК возбудил уголовное дело после атаки на съемочную группу НТВ в Горловке

Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке. Специалисты установят всех причастных, сообщила пресс-служба СК России.

Дело возбудили по статьям об убийстве (105 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК РФ). Следователи установят все обстоятельства преступления.

Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев готовили репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ, когда их атаковал беспилотник. Журналисты получили тяжелые ранения и попали в больницу. Оператор скончался, его коллега лишился руки.

«Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима. Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях», — отметили в пресс-службе СК.

Обоих представят к ведомственным наградам.