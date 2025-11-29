Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Волгограде

В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В Волгограде на улице Маршала Еременко, 47Б, поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.

Несколько многоэтажек подверглись атаке. В них выбиты окна, вспыхнули пожары.

В доме на улице Невской пострадал человек. Ему оперативно оказали помощь прямо на месте. На улице Желудева, 11А, повреждено остекление на первом и втором этажах из-за падения обломков беспилотника на прилегающей территории.

В аэропорту Волгограда задерживаются 11 рейсов из-за ограничений на полеты.

За ночь над регионами России уничтожили свыше 100 украинских дронов. Беспилотники ВСУ повредили жилые дома в Ростовской области. В Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА разгорелся пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский.