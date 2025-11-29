Беспилотники ВСУ повредили жилые дома в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны отразили налет БПЛА в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Таганроге из-за упавшего украинского беспилотника получила повреждения многоэтажка и разрушилась крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Людей эвакуировали из учебного заведения в ПВР, развернутый в ближайшей школе. Также из-за дрона сгорел частный дом.

«Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы», — рассказал глава области.

Он добавил, что один из дронов рухнул на крышу частного дома в хуторе Журавка Миллеровского района.

По его словам, из-за ночного налета БПЛА никто не пострадал. На местах ЧП работают оперативные и специальные службы.

Ранее после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на территории НПЗ в поселке Афипский Краснодарского края. Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров, из-за ЧП никто не пострадал.