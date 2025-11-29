За ночь над регионами уничтожили более 100 БПЛА

Больше всего дронов уничтожили под Белгородом – там перехватили 26 аппаратов. В Ростовской области сбили 20 БПЛА, Рязанской – 11, Воронежской – пять, Липецкой — четыре, Курской — три, Астраханской и Волгоградской – по одному.

Также 19 беспилотников ликвидировали в Крыму и 11 – над Краснодарским Краем. В Калмыкии и над акваторией Азовского моря военные сбили по одному БПЛА.

Ранее о налете дронов на Ростовскую область рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате атаки пострадали жилые дома в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

Также из-за рухнувших обломков БПЛА разрушилась крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.